Миллиардер Уоррен Баффетт покинул пост председателя Berkshire Hathaway

Американский миллиардер и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Об этом 96-летний инвестор сообщил в письме акционерам компании. Баффетт сохранит место в совете директоров и станет почетным председателем. Его место займет сын Говард Баффетт, который входит в совет директоров Berkshire Hathaway уже 33 года.

Изменения вступили в силу немедленно. Баффетт отметил, что недавно отпраздновал 96-летие в кругу семьи и друзей. По словам инвестора, сейчас его годовалый правнук передвигается значительно быстрее него.

Время всегда берет свое. Впрочем, ко мне оно было благосклонно, — написал Баффетт.

В прошлом году Баффетт оставил пост генерального директора Berkshire Hathaway. Его преемником стал Грег Абель. Баффетт возглавлял Berkshire Hathaway с 1965 года. Он приобрел контрольный пакет акций компании в возрасте 35 лет. На тот момент Berkshire Hathaway была проблемной текстильной мануфактурой.

Позже Баффетт превратил ее в крупный холдинг, работающий в инвестиционной и страховой сферах. В 2024 году капитализация Berkshire Hathaway впервые превысила $1 трлн. Баффетт также известен своей благотворительной деятельностью. С 2006 года он пожертвовал на благотворительность более $55 млрд в виде акций Berkshire Hathaway. В 2024 году инвестор передал на эти цели акции на сумму около $5,3 млрд.

По данным Forbes Real-Time Billionaires на 18 сентября, состояние Уоррена Баффетта оценивается примерно в $144,7 млрд. Он занимает 10-е место в списке богатейших людей мира.