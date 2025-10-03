Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) официально преодолел значимый рубеж — с начала эксплуатации нефтепроводной системы на Морском терминале была отгружена миллиардная тонна нефти, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

За это время в море вышли 9334 танкера, принятые у выносных причальных устройств. Эта цифра — не просто статистика, а доказательство устойчивости, эффективности и международного масштаба проекта.

Генеральный директор КТК поздравил коллектив с этим достижением, назвав его подтверждением того, что в 1990-х годах эксперты не ошиблись, когда называли КТК "маршрутом в XXI век". За 25 лет консорциум зарекомендовал себя как один из самых надёжных и рентабельных путей транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Проект прошёл проверку временем — и с честью.

С начала эксплуатации в 2001 году КТК не раз наращивал мощности. Уже к 2004 году была достигнута пропускная способность в 28,2 млн тонн, в 2010 году объёмы выросли до 35 млн тонн, а в 2014 году перевалка составила более 40 млн тонн. Историческим стал и 2016 год — ресурсная база системы была расширена за счёт месторождений Кашаган (Казахстан), им. Филановского и им. Корчагина (Россия). Это позволило выйти на рекордные объёмы и увеличить пропускную способность системы до 82 млн тонн в год.

Генеральный директор КТК особо отметил, что международный статус компании позволил внедрить лучшие мировые практики в управление, проектирование, строительство и эксплуатацию. В последние годы ведётся активная модернизация инфраструктуры: замена насосных агрегатов, внедрение новой системы диспетчерского контроля (SCADA), а также подготовка к замене выносных причальных устройств на Морском терминале.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности, охраны труда и социальной ответственности. Консорциум реализует системную благотворительную программу, поддерживает инфраструктуру и качество жизни в регионах, через которые проходит трубопровод.

К слову, КТК остаётся важнейшим логистическим звеном для экспорта казахстанской и российской нефти. Протяжённость маршрута от месторождения Тенгиз до порта Новороссийск составляет 1 511 км. Более двух третей всего экспортного сырья Казахстана проходит именно по этой трубе.