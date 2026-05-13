Миллиардные доходы блогеров: Комитет госдоходов объяснил, кого и как проверяют
Проверять будут не только блогеров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет государственных доходов разъяснил, как проводится налоговый контроль в отношении блогеров, в каких случаях отслеживаются мобильные переводы и будет ли введен отдельный налоговый режим для инфлюенсеров, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как проводится камеральный контроль
В Комитете госдоходов пояснили, что налоговый контроль проводится на основе анализа отчетности, документов и данных о деятельности налогоплательщика.
Камеральная проверка проходит без выезда - налоговики сравнивают имеющуюся у них информацию с данными других госорганов и разных источников.
Главная цель такой проверки - дать человеку возможность самостоятельно исправить ошибки и выполнить свои налоговые обязательства.
Если находят расхождения, налогоплательщику отправляют уведомление. На его выполнение дается 30 рабочих дней.
В случае, если человек согласен с нарушениями, он должен подать уточненную отчетность и оплатить налоги. Если не согласен - может направить объяснение в письменном или электронном виде.
Если уведомление проигнорировать или дать некорректный ответ, налоговые органы могут назначить полноценную проверку.
Блогеры - не отдельная категория
В Комитете подчеркнули, что блогеры не выделены в отдельный вид деятельности в классификаторе экономической деятельности.
Поэтому они применяют различные коды в зависимости от своей работы - будь то реклама, торговля, услуги, ресторанный бизнес или проведение мероприятий.
Также отмечается, что многие предприниматели используют социальные сети для продвижения товаров и при этом уплачивают налоги с полученных доходов.
Отдельного контроля для блогеров нет
Налоговый контроль распространяется на всех, кто получает доход, на общих основаниях.
"Контроль осуществляется в равной степени для всех налогоплательщиков. Комитет не ставит целью проведение отдельных проверок исключительно в отношении блогеров", - говорится в сообщении.
Что показали проверки
В феврале 2025 года по итогам камерального контроля за 2022–2023 годы уведомления о нарушениях были направлены 80 тысячам физических лиц. Среди них оказались и блогеры.
По данным ведомства, у 854 блогеров выявлено занижение доходов на сумму 71,9 млрд тенге. Им было направлено 1 586 уведомлений.
Сколько уже задекларировали
На сегодняшний день 622 блогера уже представили дополнительную налоговую отчетность.
В результате они задекларировали доходы на сумму 18,3 млрд тенге, а начисленные налоги составили 875,5 млн тенге.
Какие доходы проверяют
В Комитете также уточнили, что при проведении камерального контроля не анализируется, из какой именно социальной сети был получен доход - будь то TikTok, Instagram или YouTube.
Проверяется общий доход налогоплательщика, независимо от источника его получения.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе