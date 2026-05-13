Миллиардные доходы блогеров: Комитет госдоходов объяснил, кого и как проверяют

Комитет государственных доходов разъяснил, как проводится налоговый контроль в отношении блогеров, в каких случаях отслеживаются мобильные переводы и будет ли введен отдельный налоговый режим для инфлюенсеров, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как проводится камеральный контроль

В Комитете госдоходов пояснили, что налоговый контроль проводится на основе анализа отчетности, документов и данных о деятельности налогоплательщика.

Камеральная проверка проходит без выезда - налоговики сравнивают имеющуюся у них информацию с данными других госорганов и разных источников.

Главная цель такой проверки - дать человеку возможность самостоятельно исправить ошибки и выполнить свои налоговые обязательства.

Если находят расхождения, налогоплательщику отправляют уведомление. На его выполнение дается 30 рабочих дней.

В случае, если человек согласен с нарушениями, он должен подать уточненную отчетность и оплатить налоги. Если не согласен - может направить объяснение в письменном или электронном виде.

Если уведомление проигнорировать или дать некорректный ответ, налоговые органы могут назначить полноценную проверку.

Блогеры - не отдельная категория

В Комитете подчеркнули, что блогеры не выделены в отдельный вид деятельности в классификаторе экономической деятельности.

Поэтому они применяют различные коды в зависимости от своей работы - будь то реклама, торговля, услуги, ресторанный бизнес или проведение мероприятий.

Также отмечается, что многие предприниматели используют социальные сети для продвижения товаров и при этом уплачивают налоги с полученных доходов.

Отдельного контроля для блогеров нет

Налоговый контроль распространяется на всех, кто получает доход, на общих основаниях.

"Контроль осуществляется в равной степени для всех налогоплательщиков. Комитет не ставит целью проведение отдельных проверок исключительно в отношении блогеров", - говорится в сообщении.

Что показали проверки

В феврале 2025 года по итогам камерального контроля за 2022–2023 годы уведомления о нарушениях были направлены 80 тысячам физических лиц. Среди них оказались и блогеры.

По данным ведомства, у 854 блогеров выявлено занижение доходов на сумму 71,9 млрд тенге. Им было направлено 1 586 уведомлений.

Сколько уже задекларировали

На сегодняшний день 622 блогера уже представили дополнительную налоговую отчетность.

В результате они задекларировали доходы на сумму 18,3 млрд тенге, а начисленные налоги составили 875,5 млн тенге.

Какие доходы проверяют

В Комитете также уточнили, что при проведении камерального контроля не анализируется, из какой именно социальной сети был получен доход - будь то TikTok, Instagram или YouTube.

Проверяется общий доход налогоплательщика, независимо от источника его получения.