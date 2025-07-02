В Казахстане подвели итоги масштабного госаудита в сфере электроэнергетики. По поручению Высшей аудиторской палаты (ВАП) к дисциплинарной ответственности привлечены 16 руководителей и должностных лиц, передает BAQ.KZ.

Проверка охватила реализацию государственной политики в энергетике за последние годы. Аудиторы выявили финансовые нарушения на сумму 66 миллионов тенге, неэффективное планирование – на 2,2 миллиарда, а также нецелевое использование бюджетных средств и активов на колоссальные 104,8 миллиарда тенге. В дополнение к этому зафиксированы 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков.

В числе наказанных – высокопоставленные сотрудники Министерства энергетики, крупнейших квазигосударственных компаний и предприятий энергетического сектора:

директор департамента Министерства энергетики РК;

генеральный директор ТОО "Ereymentau Wind Power" (входит в структуру АО "Самрук-Энерго");

управляющий директор по финансам и директор департамента цифрового обеспечения АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" (KOREM);

ряд руководителей ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" (включая замгендиректора, начальника отдела бухгалтерии, директора юридического департамента и других);

четыре топ-менеджера АО "Алматинские электрические станции", включая и.о. управляющего директора по развитию и строительству и начальника диспетчерского управления.

Кроме того, с рядом руководящих сотрудников "Расчетно-финансового центра" были расторгнуты трудовые договоры.

ВАП потребовала от всех проверенных организаций принять меры по устранению выявленных нарушений и усилить внутренний контроль.

Напомним, аудит проходил в первой половине текущего года и стал одним из самых масштабных за последнее время в сфере электроэнергетики.