Нелегальная добыча полезных ископаемых, подпольные склады с алкоголем и миллиарды тенге, выведенные из средств дольщиков. В Восточно-Казахстанской области расследуют сразу несколько крупных экономических правонарушений. По некоторым эпизодам уголовные дела уже дошли до суда, а имущество фигурантов обращено в доход государства.

О результатах работы рассказал руководитель управления расследований Департамента экономических расследований Куат Рахимбаев на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Одно из дел касается незаконной добычи, транспортировки и реализации полезных ископаемых без соответствующей лицензии. Уголовное дело уже направлено в суд. Имущество, приобретенное на преступные доходы, конфисковано. Кроме того, удовлетворен иск о возмещении ущерба на сумму 1,053 млрд тенге.

Еще одна история связана с нелегальным алкогольным бизнесом. В Усть-Каменогорске обнаружили четыре склада, которые использовались для незаконного производства и хранения алкогольной продукции. По решению суда имущество также подлежит конфискации.

Миллиардные суммы фигурируют и в деле о средствах дольщиков. Уголовное дело в отношении застройщиков, подозреваемых в их нецелевом использовании, направлено в суд. Сумма преступного дохода, по данным департамента, составила 1,2 млрд тенге.

Отдельное направление работы — борьба с незаконными финансовыми схемами в интернете. В 2025 году на блокировку направили 667 ссылок на онлайн-казино и другие азартные игры. Доступ ограничили к 612 из них.

В 2026 году из 155 направленных ссылок заблокировали 124. Кроме того, специалисты закрыли доступ более чем к 300 сайтам с признаками финансовых пирамид и незаконных криптообменных пунктов.

В департаменте отмечают, что работа по выявлению и пресечению экономических правонарушений продолжается. В центре внимания остаются защита бюджетных средств, финансовых интересов граждан и противодействие незаконным схемам.