Железнодорожный вокзал Шымкента после реконструкции на 1,1 миллиарда тенге встретил первый дождь… ведром. Именно его поставили прямо в зале ожидания, чтобы собирать воду с протекающей крыши, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Когда ведро убрали, дождевая вода продолжила литься прямо на пол.

Я впервые на обновлённом вокзале. Всё красиво, просторно. Но пошёл дождь — и крыша протекла. Неприятно видеть такое, — говорит житель Шымкента Нурбол Торбаев.

В управляющей компании признали: крышу годами не ремонтировали, а в реконструкцию её ремонт не вошёл. Обещают заменить покрытие только в следующем году. Напомним, что после обновления вокзал стал просторнее и увеличил пропускную способность до 6 тысяч пассажиров в сутки. Но пока главный символ реконструкции для пассажиров — ведро в зале ожидания.