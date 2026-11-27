Банковские счета молодых иностранцев превратили в инструмент многомиллиардных финансовых операций. За деньги граждан Кыргызстана привозили в Казахстан, обеспечивали жильем и телефонами, а затем использовали их платежные данные для незаконных криптовалютных сделок и обслуживания онлайн-казино. Общий оборот по таким счетам превысил 3,6 млрд тенге.

Расследование завершил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области. По данным ведомства, за организацией схемы стояли трое жителей Алматы.

Для проведения операций подозреваемые создали сеть так называемых дропперов – людей, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим банковским счетам и платежным инструментам.

В качестве таких посредников привлекали преимущественно молодых граждан Кыргызстана, в том числе студентов и людей, испытывавших финансовые трудности. Им оплачивали дорогу в Казахстан, проживание и питание, выдавали мобильные телефоны и SIM-карты. Взамен иностранцы передавали доступ к своим банковским счетам, после чего возвращались на родину.

Полученные платежные инструменты использовались для покупки и продажи криптовалюты USDT без соответствующей лицензии.

Однако этим деятельность группы не ограничивалась. По версии следствия, через международную платежную платформу SkyPhoenix подозреваемые также обслуживали финансовые потоки онлайн-казино Pinco, Pinup, Nomad Games, Sultan Games и других.

Схема работала по принципу посреднического обслуживания: участники обеспечивали прием денег от игроков, выплату выигрышей и вывод доходов организаторов незаконного игорного бизнеса в криптовалюте. За свои услуги они получали 4% от суммы поступлений.

В итоге через дропперские счета прошло более 3,6 млрд тенге.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По санкции суда арестованы три автомобиля и земельный участок.

Уголовное дело уже направлено в суд. Остальные подробности расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.