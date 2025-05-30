Миллиарды и доверие: Токаев назвал Италию стратегическим партнёром
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В рамках официального визита Председателя Совета министров Итальянской Республики в Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран, передает BAQ.KZ.
Открывая встречу, Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан и Италия являются стратегическими партнерами, отношения которых основаны на взаимном уважении, доверии и общих интересах.
Президент сказал, что между двумя странами сложился тесный политический диалог, развивается прочное экономическое сотрудничество, активно укрепляются культурно-гуманитарные связи.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и входит в число крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов за прошлый год.
"Мы высоко ценим стремление и приверженность итальянского Правительства под Вашим руководством к развитию тесных отношений с Казахстаном не только в сфере торговли и инвестиций, но и в укреплении связей и сотрудничества между парламентами наших стран. Мы также искренне благодарны за наше взаимодействие в гуманитарной сфере. Ваш визит имеет огромное значение в плане придания мощного импульса дальнейшему развитию нашего сотрудничества. Убежден, что Казахстан и Италия продолжат выступать на международной арене в качестве надежных и стратегических партнеров", – отметил он.
"Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться. Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых – это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали. Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления – именно в этом и заключается цель данного визита. Мы признаем значимость Вашей страны и региона как исторического перекрестка, соединяющего Запад и Восток", – заявила Премьер-министр.
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