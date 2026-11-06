Миллиарды на содержание города: прокуратура Степногорска остановила закупки с завышенными сметами

В результате вмешательства прокуратуры отменили 21 государственную закупку на общую сумму 1,8 млрд тенге. При проверке выяснилось, что в расходы на содержание Степногорска включили лишние работы, необоснованные объемы и даже то, что в соответствующий период выполнять не требовалось. В итоге удалось предотвратить неэффективное расходование 714 млн тенге.

Нарушения выявили при проверке работы акимата Степногорска по формированию бюджета и планированию городских работ.

Как установила прокуратура, сметная стоимость отдельных закупок была необоснованно завышена. Кроме того, в документацию включали избыточные объемы и экономически неоправданные работы. Некоторые из них вообще не должны были выполняться в запланированный период.

Были обнаружены и другие нарушения: требования к участникам закупок не соответствовали законодательству и создавали ограничения для конкуренции.

После вмешательства надзорного органа 21 процедуру государственных закупок общей стоимостью 1,8 млрд тенге отменили. Сметы пересмотрели, необоснованные расходы исключили.

Экономический результат этой работы составил 714 млн тенге — именно такую сумму удалось уберечь от неэффективного использования.

Без последствий для ответственных должностных лиц проверка также не обошлась. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В прокуратуре отмечают, что вопросы законности, целевого и эффективного расходования бюджетных средств остаются на постоянном контроле.