Арендный рынок в Астане и Алматы разросся до таких масштабов, что от него уже страдает не только госбюджет, мимо которого утекают миллиарды тенге. Он бьёт и по безопасности горожан: множество квартир, сдаваемых почасово, превратились в секс-притоны и укрытия для криминальных элементов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Исповедь невыспавшегося хирурга

Эту историю рассказал один из столичных хирургов, когда узнал, что я журналист. Он взял в ипотеку долгожданную квартиру в центре столицы для семьи, но радость от приобретения быстро сменилась разочарованием.

"Квартира в хорошем ЖК класса Комфорт+, рядом с работой, ремонт сделан - казалось бы, живи и радуйся, служи отечеству. Но не повезло с соседями. В нашем подъезде более десяти квартир сдаются посуточно. Дом превратился в кафе, ночлежку и секс-притон", — рассказывает хирург.

Он и другие жильцы уже больше года живут в постоянном страхе за свой покой и безопасность: квартиры в их подъезде сдаются посуточно ночью, превращая дом в источник постоянного беспокойства.

"Я, моя семья и другие соседи в нашем доме остаёмся полностью уязвимыми перед посторонними - иногда это даже не граждане страны, среди которых могут быть террористы. Всё потому, что владельцы бесконтрольно сдают свои квартиры на час всем подряд. Наши обращения в полицию не дали результата", — рассказал мужчина.

Жилые комплексы для жизни людей или для секс-притонов?

По словам астанчанина, дом, который должен был быть местом спокойного отдыха, превратился в небезопасное пространство: ночью сюда приходят посторонние, часто без постоянной регистрации. Более года жильцов терроризируют - кто-то устраивает оргии, кто-то драки, шумные компании громят всё вокруг, не считаясь с тем, что это жилой дом. Это не только нарушение закона о тишине после 22:00, но и серьёзная угроза безопасности жителей, особенно в столице, где живёт много госслужащих.

"Некоторые квартиры в нашем подъезде используются для ночной деятельности секс-работницы, и все жильцы узнают её по громким стонам. Летом текущего года один из соседей вызвал полицию после того, как шум продолжался с полуночи до утра, но меры не были приняты", — сообщил хирург.

"19 июля 2025 года в этой же квартире всю ночь раздавался плач молодого человека и глухие звуки падений. Он всё время просил о пощаде. В три ночи соседи вызвали полицию — сотрудник приехал через час, и шум в квартире прекратился. Но никаких мер в отношении хозяина квартиры, который живёт в другом месте и чей сон никто не нарушает, не было предпринято".

"А мне утром идти после таких бессонных ночей на работу и стоять у операционного стола! — возмущается мужчина. — Мой сосед, водитель автобуса, тоже вынужден выходить на рейс после ночи, полной криков, драк и громкой музыки в соседней квартире. А ведь он отвечает за жизнь пассажиров".

Когда 22 квартиры на субаренде

"На следующий день я позвонил участковому, чей номер был указан в подъезде, и сообщил о ночном звонке в 102, попросив принять меры. Ответа не последовало. Но через 15 минут мне позвонила женщина по имени Айгерим — субарендатор той самой квартиры, где произошёл инцидент. Тон её был грубым и нападающим. Она заявила, что ничего не знает о происшествии, и что полиция тоже не в курсе, а потом предложила "договориться". Но никакого договора быть не может!" — продолжил мужчина.

Айгерим с гордостью сообщила, что у неё ещё 22 квартиры на субаренде. Свою деятельность по сдаче квартир для ночных свиданий она объяснила кредитами и необходимостью их погашения.

"Но её не волнует, что она нарушает покой других людей. Вот где настоящее поле деятельности для налоговой полиции, которая должна пополнять бюджет", — отметил собеседник.

Терпение не пределе!

Жильцов нормальных квартир в столице волнует не только нарушение закона о тишине после 22:00, но и вопрос безопасности: дом, который должен был быть крепостью, стал местом ночных встреч, подпадающих под статьи УК РК.

Соседи требовали, чтобы полиция привлекла к ответственности хозяина квартиры, но он лишь заявил, что "белый и пушистый" и ничего не знает о беспределе в своём жилье, так как доверил управление субарендатору. Однако ответственность должны нести оба.

Передача жилья в субаренду и суб-субаренду превратилась в удобную лазейку: владельцы десятков квартир уходят от какой-либо ответственности. Почему депутаты, защитники прав народа, до сих пор не наводят порядок, если один человек может сдать более 20 квартир для ночного бизнеса?

Вопрос национальной безопасности

Сдача квартир в аренду — практика привычная во всём мире и хороший источник дохода. Но сейчас речь идёт о бесконтрольной сдаче "квартир на час" ночью, что может создавать серьёзные проблемы для обычных жителей Астаны.

Ситуация показывает, что в Мажилисе необходимо предусмотреть не только штрафы, но и уголовную ответственность за сдачу квартир на час неизвестным людям, особенно в нынешние неспокойные времена.

Аналогичные проблемы испытывают жильцы других этажей — один из них даже вынужден продать квартиру, где жил с семьёй. Но это не выход: не все могут так поступить.

В связи с этим нормальные казахстанцы — жильцы своих домов — считают, что полиция, налоговая и КНБ должны объединить усилия, чтобы контролировать все квартиры, сдаваемые посуточно, проверять законность этой деятельности и обеспечивать безопасность граждан.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что рейды полиции проводились в ЖК "Дипломат" и "Лазурный квартал", но системного решения пока нет.

Как защитить свой покой и куда обращаться?

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 5 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как планируется выявлять тех, кто сдает жилье в аренду без уплаты налогов.

"Комитет госдоходов запустил большую BigData. Это позволит точнее выявлять риски - тех, кто владеет объектами, но фактически в них не проживает, либо живет в другом городе, - и через банковские переводы проводить более качественный анализ", — сказал Биржанов.

Он пообещал, что работа будет вестись совместно с правоохранительными органами, ОСИ и КСК. Однако пока это остаются лишь планами: реальные меры не приняты, а хозяева почасовой аренды продолжают получать незаконный доход, игнорируя права соседей и нарушая закон.