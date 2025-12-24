Депутаты Мажилиса заслушали отчёт Председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) о результатах аудита эффективности государственной политики в стимулировании промышленно-инновационной деятельности через финансирование проектов обрабатывающей промышленности, передает BAQ.KZ.

Объектами госаудита стали АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) и АО "Фонд развития промышленности" (ФРП) за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Аудит показал финансовые нарушения на сумму 1,2 млрд тенге, неэффективное использование средств – 25,9 млрд тенге, а также выявил 64 процедурных нарушения и 9 системных недостатков. Упущенная выгода и экономические потери составили 15,8 млн тенге.

Среди основных выявленных проблем – параллельная реализация схожих по целевой направленности программ финансирования экспортёров БРК с разными предельными ставками вознаграждения, что создаёт риск предоставления более дешёвых кредитов отдельным заёмщикам и ограничивает равный доступ к мерам поддержки.

Кроме того, ФРП не проводит оценку ожидаемых социально-экономических эффектов проектов, хотя приоритетным направлением фонда являются лизинговые сделки с выраженным социально-экономическим эффектом.

В отчёте также отмечены существенные недостатки в системе оценки эффективности мер господдержки: несмотря на ориентированность большинства программ БРК на стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, вклад в расширение экспортного потенциала снижен. Заявленный эффект не был достигнут в 32% случаев, а по двум компаниям был зафиксирован экономический дефолт.