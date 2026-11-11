Миллиарды тенге налогов доначислили после проверки нефтепроводов в Казахстане
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При транспортировке нефти по магистральным трубопроводам «Кенкияк – Кумколь» и «Атасу – Алашанькоу» выявили нарушения налогового законодательства. В результате проверки на бухгалтерский учёт поставили десятки тысяч тонн нефти, а в бюджет дополнительно начислили миллиарды тенге налогов.
Нарушения обнаружила Главная транспортная прокуратура в ходе анализа законности в сфере магистральной транспортировки нефти.
Как установили прокуроры, излишки нефти, которые образуются при транспортировке из-за технологических особенностей и погрешностей измерения, отражались в бухгалтерском учёте не в полном объёме. Это приводило к занижению активов и неполному исполнению налоговых обязательств.
После внесённого представления Министерство энергетики совместно с заинтересованными государственными органами приняло меры по устранению выявленных нарушений.
В частности, по итогам инвентаризации на бухгалтерский учёт поставили более 92 тысяч тонн нефти. Также скорректировали налоговую отчётность, в результате чего был начислен корпоративный подоходный налог на сумму 2,9 млрд тенге.
Кроме того, в бюджет поступило свыше 300 млн тенге налога на имущество, включая пеню.
В Главной транспортной прокуратуре сообщили, что работа по обеспечению законности в сфере магистрального трубопроводного транспорта продолжается.
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