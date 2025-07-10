Министерство юстиции Республики Казахстан активизировало контроль в сфере исполнительного производства по взысканию алиментов, передает BAQ.KZ. Как сообщил официальный представитель ведомства Талгат Уали на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, на сегодняшний день в производстве находятся 319 тысяч дел, связанных с выплатой алиментов. Подавляющее большинство должников - мужчины, их свыше 310 тысяч, женщины-должники составляют чуть более 8 тысяч.

По данным министерства, по 13 тысячам дел зафиксирована общая задолженность в размере 18,5 млрд тенге. В большинстве случаев алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерии работодателей, однако при уклонении применяются жёсткие меры - это арест банковских счетов и имущества, а также временное ограничение на выезд за пределы страны.

В то же время государство не только контролирует, но и помогает: проводится работа по трудоустройству алиментных должников. Только за первые шесть месяцев 2025 года благодаря совместным усилиям Министерства юстиции и местных акиматов удалось найти работу для 3 077 человек, уклоняющихся от выплат.