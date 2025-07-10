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Миллиарды тенге не доходят до семей из-за алиментных беглецов

Минюст РК усиливает контроль и помогает трудоустроить должников.

Сегодня, 16:32
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
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Фото: BAQ.KZ

Министерство юстиции Республики Казахстан активизировало контроль в сфере исполнительного производства по взысканию алиментов, передает BAQ.KZ. Как сообщил официальный представитель ведомства Талгат Уали на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, на сегодняшний день в производстве находятся 319 тысяч дел, связанных с выплатой алиментов. Подавляющее большинство должников - мужчины, их свыше 310 тысяч, женщины-должники составляют чуть более 8 тысяч.

По данным министерства, по 13 тысячам дел зафиксирована общая задолженность в размере 18,5 млрд тенге. В большинстве случаев алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерии работодателей, однако при уклонении применяются жёсткие меры - это арест банковских счетов и имущества, а также временное ограничение на выезд за пределы страны.

В то же время государство не только контролирует, но и помогает: проводится работа по трудоустройству алиментных должников. Только за первые шесть месяцев 2025 года благодаря совместным усилиям Министерства юстиции и местных акиматов удалось найти работу для 3 077 человек, уклоняющихся от выплат.

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