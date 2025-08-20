Усть-Каменогорск остаётся в прошлом. Город, где металлургические гиганты производят цинк, титан, редкие металлы для мировых корпораций, сам до сих пор выглядит как музей советской архитектуры. Сталинки с осыпающейся штукатуркой, хрущёвки с проржавевшими балконами, дворы, заросшие бурьяном, – всё это фон для предприятий, которые качают миллиарды. Жители справедливо задаются вопросом: "Если в городе работают Казцинк, УМЗ, ТМК и другие гиганты, почему сам Усть-Каменогорск не чувствует их богатства?". С этим вопросом корреспондент BAQ.KZ обратился в акимат города.

Деньги утекают в столицу

В акимате на запрос BAQ.KZ честно признались, что дело в бюджетной политике. Основные налоги – корпоративный подоходный и НДС – уходят в республиканский бюджет. На уровне города остаётся лишь около 25-30% налогов от промышленных предприятий.

Фото автора

Формально часть этих средств возвращается в виде трансфертов из области и республики. Но на практике эффект малозаметен.

"Учитывая, что общее количество налогоплательщиков составляет более 15 тысяч, доля налоговых поступлений от крупных промышленных предприятий в местный бюджет составляет 25-30%. Поступления в республиканский и областной бюджеты, в том числе от крупных промышленных предприятий, с учетом объективных потребностей возвращается в бюджет города в виде трансфертов (текущие и на развитие)", – говорится в ответе акимата.

Иными словами, миллиарды утекают в Астану, а город живёт на остатках.

Вечный ремонт бордюров и тротуары, которых нет

Гражданский активист Роман Честных считает, что беда Усть-Каменогорска не только в недофинансировании, но и в управленческих ошибках.

"Советский облик ещё можно терпеть, если он обслуживается. Ведь тогда можно говорить просто о различном дизайн-коде городской среды. Я и в Берлине видел такие районы. Смотрится нормально, если обслуживается. К слову, и попытки заменить старый облик на современные дешевые варианты, типа сайдинга, плохого керамогранита или вообще обшивки профлистом, ни к чему хорошему не приводят. Получается очень дёшево, и смотрится даже хуже, чем штукатурка. Должен быть разумный компромисс. А вот инфраструктура беспокоит, потому что она значительно устарела и не соответствует современным требованиям", – говорит Честных.

Фото 2gis.kz

По его словам, многие решения местных властей не выдерживают критики. Вместо стратегического развития – косметические подкрашивания, вместо мостов и дорог – бессмысленные проекты, где главное освоить деньги.

"Поднимаю периодически вопросы в части несуразности принимаемых решений, вследствие чего нет хозяйственного подхода к обслуживанию города. Постоянная замена бордюров, а при этом тротуары не ремонтируются. В итоге пешие прогулки далеко не всем горожанам доступны. Дорогой ремонт без контроля долгосрочности качества, а небольшие улицы десятилетиями не ремонтируются. Это всё – постоянная основа критики работы местной власти не только от меня, но в целом от горожан. И, конечно, многие, и я в том числе, подозреваем, что в основе таких подходов лежат коррупционные риски", – считает активист.

Новый Бюджетный кодекс не спасёт

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Бюджетный кодекс. Но для Усть-Каменогорска это мало что меняет: ключевые налоги всё так же останутся на уровне республики. Это подтвердили в местной администрации.

"В новом Бюджетном кодексе РК, вступающем в силу с 1 января 2026 года, остаются на республиканском уровне крупные налоговые платежи: корпоративный подоходный налог от субъектов крупного предпринимательства и налог на добавленную стоимость. Поступления индивидуального подоходного налога и корпоративного подоходного налога, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства, полностью передаются на местный (городской) бюджет. Сейчас они распределяются по установленному нормативу между областным и городским бюджетами", – говорится в официальном ответе акимата.

Фото Ustinka.kz

Теперь бюджет планируется на три года, а не на один. Теоретически это позволит реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Но пока горожане видят лишь латание ям и скромные проекты благоустройства: подсветка горы Казахстан, ремонт набережной, установка детских площадок.

На транспортную инфраструктуру город в 2025 году выделил 16,3% бюджета, на благоустройство – 19,1%. Этого катастрофически мало для города с населением более 350 тысяч человек.

Заводы для мира, пыль – для города

Так складывается парадокс: заводы производят металл для всего мира, но собственному городу они не могут "произвести" комфортную среду.

Бюджетная система объясняет это "справедливым распределением": мол, богатые регионы должны кормить бедные. Но в итоге столичные города получают новые развязки и современные кампусы, а в Усть-Каменогорске десятилетиями ждут хотя бы второй мост через Иртыш.

"У нас один мост, вокруг него постоянно осваиваются миллиарды, хотя давно назрела необходимость строительства нового. Но решения зависают, деньги уходят непонятно куда. Это не только вопрос справедливости распределения налогов, но и эффективности работы местных властей и депутатов маслихата, которые должны отстаивать интересы горожан", – отмечает Роман Честных.

Фото inform.kz

Общественник подчёркивает, что даже те средства, которые остаются в распоряжении местных властей, используются неэффективно. Вместо того чтобы направлять миллиарды на обновление городского облика и развитие инфраструктуры, деньги зачастую расходуются бессистемно, без видимого результата для горожан.

Город на остатках

Фото yk-news.kz

Сегодня Усть-Каменогорск живёт по остаточному принципу. Он кормит бюджет страны, но сам остаётся "городом советских дворов". В то время как столица строит "умные остановки" и "зелёные кварталы", здесь продолжают менять бордюры, но не ремонтировать тротуары.

Возможно, именно в этом и кроется ответ, почему жители всё чаще говорят о несправедливости: заводы качают миллиарды, а городу достаются крохи.