Миллион тонн для Китая: казахстанское масло укрепляется на главном рынке

В ближайшие два сезона Казахстан может довести поставки масложировой продукции в Китай до 1 млн тонн. Такой прогноз дает отраслевая ассоциация, и цифры последних лет его подкрепляют.

По итогам 2025 года Казахстан занял второе место по экспорту подсолнечного масла в КНР и вошел в тройку крупнейших поставщиков подсолнечного шрота. По рапсовому маслу страна по итогам 2024-2025 годов стабильно держится в пятерке главных поставщиков.

За последние три сезона экспорт растительных масел, шрота и жмыха в Китай вырос более чем в 3,7 раза. В прошлом сезоне туда отправили 657 тыс. тонн продукции на сумму свыше 438 млн долларов.

Сейчас казахстанские маслозаводы показывают свою продукцию на 9-й Китайской международной импортной выставке (CIIE) в Шанхае. Она проходит с 5 по 10 ноября, на национальном стенде представлен широкий ассортимент масел, востребованных на китайском рынке.

Рост во многом обеспечила логистика, считают в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур. С февраля 2024 года ассоциация вместе с КТЖ отлаживает распределение железнодорожных планов отгрузки растительных масел в Китай через переход Достык и Алашанькоу.

Результат заметен. Согласованные планы сейчас выполняются более чем на 90%, тогда как в 2023 году этот показатель не дотягивал и до 40%.

Весной ассоциация, КТЖ и Администрация Китайских железных дорог запустили пилотный проект по отправке гранулированного подсолнечного шрота в зерновозах. Проект уже дает результат и открывает возможности для роста экспорта.

Выйти на 1 млн тонн помогут расширение сырьевой базы, работа логистики и запуск новых перерабатывающих заводов.

Глубокую переработку сельхозпродукции Глава государства назвал одной из задач в недавнем Послании народу Казахстана.