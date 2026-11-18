Новый горнолыжный курорт Almaty SuperSki может принести Алматы не только тысячи туристов, но и значительные дополнительные расходы посетителей в гостиницах, ресторанах и других заведениях города. При определённых условиях их общий объём может достигать 900 миллионов долларов в год, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о прогнозном расчёте экономического эффекта проекта в районе Кок-Жайлау.

Если курорт будет привлекать миллион туристов ежегодно, каждый из которых проведёт в среднем три дня и потратит по 300 долларов в сутки, общие расходы посетителей составят около 900 миллионов долларов за год.

Это не гарантированный доход курорта и не сумма, которая поступит в городской бюджет. Речь о потенциальных тратах туристов, часть которых может достаться бизнесу Алматы.

Кто сможет заработать на новом курорте

Экономический эффект не ограничится горнолыжными трассами и подъёмниками.

Гости будут пользоваться гостиницами, кафе и ресторанами, заказывать транспорт, покупать товары, арендовать спортивное оборудование и обращаться к экскурсионным компаниям.

Поэтому дополнительный спрос могут получить как крупные предприятия, так и небольшие местные компании.

Причём заработать на проекте бизнес сможет ещё до открытия курорта – за счёт поставок строительных материалов, оборудования и выполнения подрядных работ.

После выхода Almaty SuperSki на проектную мощность ожидается создание около пяти тысяч рабочих мест.

Не только зимний сезон

Курорт планируют сделать круглогодичным. Зимой основную часть посетителей должны привлекать горнолыжные трассы, а летом – пешеходные и велосипедные маршруты, экскурсии и отдых в горах.

Это позволит гостиницам, ресторанам и другим предприятиям рассчитывать на посетителей не только в снежные месяцы.

На территории Almaty SuperSki планируется оборудовать 60 километров трасс и установить 17 подъёмников. Предполагается, что курорт сможет принимать до 10 тысяч лыжников ежедневно.

Строительство уже ведётся. По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова курорт должны запустить в декабре 2028 года.

Насколько близким к расчётам окажется реальный экономический эффект, будет зависеть от числа туристов, продолжительности их пребывания и фактических расходов.