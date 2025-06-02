Миллион за подпись и фиктивные сотрудники: в Караганде осудили чиновников
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Районный суд огласил приговор в отношении руководителя департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области Данияра Хамзина и начальника отдела финансового обеспечения того же департамента Кунсулу Кашкынбаевой, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, Хамзин получил взятку в размере 1 миллиона тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания областного департамента казначейства.
Помимо этого, установлено, что он совместно с Кашкынбаевой похитил более 2,5 миллиона тенге, устроив на работу в департамент аффилированных с ними лиц, которые фактически там не работали.
Суд признал обоих виновными. Хамзин приговорен к штрафу в размере 55 миллионов тенге, Кашкынбаева — к штрафу в размере 25,4 миллиона тенге. Оба лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе пожизненно.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
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