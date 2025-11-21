Миллионные хищения выявили в компании "Богатырь-Көмір"
Наложен арест на шесть автомобилей.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует крупное хищение в отношении ТОО "Богатырь Көмірр", половина доли которого принадлежит АО "Самрук-Қазына". По данным следствия, руководители ряда коммерческих компаний организовали преступную схему поставок бывших в употреблении запчастей, выдавая их за новые заводские изделия.
Для реализации махинации они привлекли сотрудника предприятия, отвечавшего за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал прохождение подменённых деталей, официально подтверждая их соответствие требованиям. На протяжении двух лет на предприятие по фиктивным сертификатам поступали автосцепки, блоки цилиндров, реакторы и элементы тормозных систем, представленные как новые.
Причинённый предприятию ущерб оценивается в 123 млн тенге. Как установило следствие, похищенные средства выводились через фиктивные договоры на аффилированные компании и индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались.
Во время обысков у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. По решению суда наложен арест на шесть автомобилей, среди которых Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250. Трое фигурантов дела помещены под стражу.
Следствие продолжается, а иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.
