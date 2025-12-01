Пара из Казахстана оказалась в центре громкого скандала в Австралии: супруги подозреваются в том, что с помощью скрытой камеры и миниатюрных наушников выиграли 1,18 млн долларов в казино Crown в Сиднее, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Полиция Нового Южного Уэльса задержала 36-летнюю Дильнозу Исраилову и её 44-летнего супруга Алишерыходжу Исраилова прямо в игорном заведении в районе Барангару и предъявила им обвинения в мошенничестве с целью получения финансовой выгоды.

По данным правоохранительных органов, сотрудники казино заметили, что на футболке женщины, украшенной изображением Микки Мауса, была закреплена крохотная незаметная камера. После этого охрана немедленно вызвала полицию, которая задержала супругов.

Следствие утверждает, что пара использовала специальные устройства — маленькие магнитные зонды, батареи и мобильный телефон с модифицированным креплением, позволявшим тайно фиксировать изображение игрового стола. У них также изъяли небольшое зеркальное приспособление, изготовленное специально для скрытой съёмки.

Супруги прибыли в Австралию из Казахстана в октябре 2025 года и в тот же день оформили членство в казино Crown. За октябрь и ноябрь они неоднократно посещали игорный дом и в итоге выиграли 1,18 млн долларов, что вызвало подозрения администрации.

По версии полиции, во время игры супруги снимали происходящее на телефон, а информацию передавали через скрытые внутриушные наушники, получая указания по ставкам в реальном времени. Так они могли обходить правила и манипулировать ходом игры.

Во время обыска их жилья на Кент-стрит в Сиднее полицейские обнаружили дополнительные игровые приспособления, дорогие украшения и 2000 евро наличными.

В пятницу супруги предстали перед местным судом по вопросам залога. Никто из них не стал ходатайствовать о его предоставлении, и суд отказал в освобождении. Дильноза Исраилова должна вновь предстать перед судом в феврале, а её муж — 11 декабря в местном суде Дауннинг-центра.

Командир подразделения по борьбе с организованной преступностью, детектив-суперинтендант Питер Фоу, заявил, что совместная работа полиции и службы безопасности казино помогает оперативно выявлять преступные схемы и предотвращать нарушения. По его словам, такое сотрудничество является ключевым фактором сохранения честности и прозрачности игровой индустрии.