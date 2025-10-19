В субботу по всей территории США прошли масштабные акции протеста под лозунгом No Kings ("Нет королям"), направленные против политики президента Дональда Трампа. По данным организаторов, в демонстрациях приняли участие около 7 миллионов человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечается, протесты стали одними из крупнейших однодневных выступлений в истории США. Акции прошли более чем в 2,7 тысячи городов страны и носили мирный характер.

"Сегодня почти семь миллионов американцев вышли на улицы, чтобы заявить о своем несогласии с авторитарной политикой и напомнить, что США принадлежат народу, а не “королям”", — говорится в заявлении организаторов.

По их словам, число участников акций на 2 миллиона превысило июньские показатели, когда проходили предыдущие массовые выступления против администрации Трампа.