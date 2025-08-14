  • 14 Августа, 08:10

Миллионы, льготное жильё и статус: как государство привлекает молодых врачей в село

Переселенцы могут получить сертификат для компенсации половины стоимости жилья и надбавку к зарплате по программе "Молодёжная практика".

Фото: коллаж BAQ.KZ

В Казахстане расширили меры поддержки медиков, готовых переехать в сельскую местность. Молодым специалистам по дефицитным направлениям предлагают единовременную выплату в 8,5 миллиона тенге, льготные кредиты на жильё и дополнительные социальные гарантии. По данным Минздрава, за три года в аулы отправились 6 тысяч врачей, 60% из которых уже получили господдержку.

"Медицинским работникам по особо дефицитным специальностям, приехавшим работать в сельскую местность не менее чем на пять лет, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 МЗП (8,5 млн тенге). Акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, в соответствии с законодательством Казахстана, определяют список особо дефицитных медицинских специальностей в сельских населённых пунктах и обеспечивают выплату единовременного пособия в размере стократного МЗП тем, кто приехал работать в село минимум на пять лет", — говорится в официальном ответе министерства корреспонденту BAQ.KZ.

Таким образом, медицинские специалисты, переехавшие работать в село, получают из республиканского бюджета подъёмное пособие в размере 100 МРП (в 2024 году — 369 200 тенге), а также могут оформить бюджетный кредит на покупку или строительство жилья: до 2 500 МРП (9 230 000 тенге) — в районных центрах и до 2 000 МРП (7 384 000 тенге) — в сельских населённых пунктах.

Кроме того, меры социальной поддержки включают:

  • присвоение почётного звания "Заслуженный врач Казахстана" с единовременной стимулирующей выплатой в размере 1000-кратного МРП ежегодно;

  • премию победителю республиканского конкурса "Лучший по профессии" в размере 500-кратного МРП;

  • приоритетное предоставление мест детям медработников в детских садах;

  • приём детей медицинских работников, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, в вузы вне конкурса;

  • возможность отсрочки от военной службы;

  • компенсацию транспортных расходов;

  • модель страхования профессиональной ответственности;

  • гуманизацию уголовных норм и дополнение норм, направленных на уважительное отношение к профессии.

Также переселенцы могут претендовать на сертификат экономической мобильности для возмещения 50% стоимости жилья и на надбавку к зарплате в рамках программы "Молодёжная практика".

По данным Министерства здравоохранения, за последние три года в сёла переехали 6 тысяч молодых специалистов, 60% из которых получили социальную поддержку.

