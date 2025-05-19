В Шымкенте завершено расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в Южно-Казахстанском университете имени М.Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz.

В числе фигурантов — исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Следствием установлено, что вуз заключал фиктивные договоры на выполнение строительно-монтажных работ, оказание услуг и поставку товаров на общую сумму 256 миллионов тенге. Фактически работы не проводились, однако средства были перечислены на счета аффилированных компаний по подложным актам выполненных работ, а затем обналичены.

На похищенные деньги подозреваемые приобрели шесть дорогостоящих автомобилей (в том числе Mercedes-Benz S-класса и Lexus LX570), а также элитный коттедж в центре Шымкента. Общая стоимость имущества составила 254 миллиона тенге. По решению суда на него наложен арест.

В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Материалы уголовного дела переданы в суд.