С начала 2025 года в Казахстане государственными пособиями охвачено в среднем 855 тысяч человек — это многодетные семьи и матери, награжденные за особые заслуги в воспитании детей, передает BAQ.KZ.

Общая сумма выплат за этот период составила 404,3 миллиарда тенге.

Основная часть средств — 352,2 миллиарда тенге — направлена на поддержку 612 тысяч многодетных семей, в то время как 243 тысячи награжденных матерей получили в совокупности 52,1 миллиарда тенге. В августе выплаты получили 846,8 тысячи человек на общую сумму 49,8 миллиарда тенге. Это включает 602,3 тысячи многодетных семей и 244,5 тысячи женщин, отмеченных государственными наградами.

Право на пособие имеют семьи с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми или студентами очной формы обучения до 23 лет — при этом уровень дохода не учитывается. Размер выплат зависит от количества детей и варьируется: от 63 тысяч тенге в месяц для семьи с четырьмя детьми до более чем 110 тысяч тенге — для семей с семерыми детьми. Если в семье восемь и более детей, выплата составляет 15 728 тенге на каждого ребенка.

Матери, удостоенные подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", а также ранее получившие звание "Мать-героиня" или ордена "Материнская слава", также получают ежемесячные пособия. Размер выплат зависит от награды и в 2025 году составляет от 25 до 29 тысяч тенге в месяц.

С 1 января текущего года все государственные социальные пособия для семей с детьми были проиндексированы — выплаты увеличены на 6,5%. Это стало частью масштабной государственной политики по поддержке материнства и детства в Казахстане.