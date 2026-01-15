Дом в Испании и авто: глава частных клиник в Астане похитил более $1 млн из ФСМС
В Астане задержан руководитель двух частных клиник по подозрению в хищении средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) на общую сумму 682 млн тенге (свыше 1,3 млн долларов США), передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, в 2022 году между Фондом и клиниками были заключены договоры на оказание медицинских услуг, включая работу передвижного медицинского поезда, на сумму 2,4 млрд тенге. Руководитель клиник организовал мошенническую схему: в информационную систему вносились заведомо ложные сведения о пациентах, которые фактически не получали медицинскую помощь. Фиктивные диагнозы и услуги фиксировались ежедневно для 90–150 "пациентов".
Часть незаконных выплат в размере 364 млн тенге была переведена на личные счета подозреваемого и его супруги.
Санкции суда позволили наложить арест на имущество подозреваемого: загородный дом в Испании, квартиру в Астане и автомобиль. Сам подозреваемый помещён под стражу.
Расследование продолжается. По информации департамента, разглашению не подлежит иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Следствие подчёркивает, что действия подозреваемого квалифицируются как тяжкое мошенничество в особо крупном размере.
