Миллионы просмотров: известный блогер Джо Хаттаб показал Казахстан миру
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Всемирно известный тревел-блогер и документалист Джо Хаттаб выпустил на YouTube новое видео, посвященное путешествию по Казахстану. В съемках также приняли участие казахстанский тревел-блогер Дастан Мухамедрахим и блогер MegaAmerican.
О выходе ролика рассказал Дастан Мухамедрахим, известный в социальных сетях как bydastann. Во время поездки он сопровождал иностранного блогера и знакомил его с Казахстаном.
От Алматы до Мангистау
Авторы показали Казахстан с разных сторон. В видео вошли кадры лавандовых полей Заилийского Алатау, природные ландшафты Мангистау и современная архитектура Астаны.
После публикации ролик начал активно набирать просмотры и комментарии. Казахстанские пользователи также поддержали видео в социальных сетях.
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Казахстанцы решили побить рекорд по комментариям
Мухамедрахим предложил подписчикам устроить своеобразный челлендж и попытаться установить рекорд по количеству комментариев под видео о Казахстане.
В качестве ориентира он привел один из самых известных роликов Джо Хаттаба, посвященный тюрьме в Сальвадоре. По словам Мухамедрахима, это видео набрало около 100 млн просмотров и порядка 51 тыс. комментариев.
Теперь казахстанцев призвали попытаться превысить этот показатель по количеству комментариев под новым выпуском.
В путешествии вместе с Джо Хаттабом и Дастаном Мухамедрахимом также участвовал Instagram-тревел-блогер, известный как MegaAmerican.
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