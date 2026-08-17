Всемирно известный тревел-блогер и документалист Джо Хаттаб выпустил на YouTube новое видео, посвященное путешествию по Казахстану. В съемках также приняли участие казахстанский тревел-блогер Дастан Мухамедрахим и блогер MegaAmerican.

О выходе ролика рассказал Дастан Мухамедрахим, известный в социальных сетях как bydastann. Во время поездки он сопровождал иностранного блогера и знакомил его с Казахстаном.

От Алматы до Мангистау

Авторы показали Казахстан с разных сторон. В видео вошли кадры лавандовых полей Заилийского Алатау, природные ландшафты Мангистау и современная архитектура Астаны.

После публикации ролик начал активно набирать просмотры и комментарии. Казахстанские пользователи также поддержали видео в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дастан Мұхамедрахым (@bydastan.kz)

Казахстанцы решили побить рекорд по комментариям

Мухамедрахим предложил подписчикам устроить своеобразный челлендж и попытаться установить рекорд по количеству комментариев под видео о Казахстане.

В качестве ориентира он привел один из самых известных роликов Джо Хаттаба, посвященный тюрьме в Сальвадоре. По словам Мухамедрахима, это видео набрало около 100 млн просмотров и порядка 51 тыс. комментариев.

Теперь казахстанцев призвали попытаться превысить этот показатель по количеству комментариев под новым выпуском.

В путешествии вместе с Джо Хаттабом и Дастаном Мухамедрахимом также участвовал Instagram-тревел-блогер, известный как MegaAmerican.