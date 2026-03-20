В Алматы активизировали работу по взысканию алиментов и выявлению должников, уклоняющихся от выплат. Особое внимание уделяется случаям, когда родители скрывают реальные доходы и длительное время не исполняют свои обязательства перед детьми, передает BAQ.kz.

В одном из выявленных случаев должник, имея крупную задолженность, продолжал получать доход, но не направлял средства на содержание ребёнка:

«В ходе проведённого анализа установлено, что один из должников, имея задолженность по алиментам в размере 3 419 250 тенге, получил доход через ТОО «Y.Taxi Qazaqstan» свыше 1 498 023 тенге и более трёх месяцев умышленно уклонялся от исполнения обязательств».

Подобные факты становятся основанием для привлечения к ответственности. С начала 2026 года были зарегистрированы уголовные дела, а также применены административные меры к должникам, не исполняющим судебные решения.

«С начала 2026 года по инициативе прокуратуры зарегистрированы уголовные дела в отношении 17 должников по ст. 139 УК РК, за уклонение от выплаты алиментов. Одновременно по статье 669 КоАП РК за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов к административной ответственности привлечено 95 должников».

В результате проведённой работы удалось вернуть значительные суммы, которые были направлены на обеспечение детей:

«В результате принятых мер погашена задолженность по алиментам на сумму более 400 млн тенге в пользу 350 детей».

В ведомстве напоминают, что обязанность по содержанию несовершеннолетних закреплена за родителями и её неисполнение влечёт последствия: