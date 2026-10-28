Миллионы цветов и свет на тёмных улицах: что меняется в Алматы

В Алматы подвели итоги летнего озеленения и продолжают освещать улицы, где раньше не было фонарей. За сезон в городе высадили почти пять миллионов цветов и роз, а в Медеуском районе взялись за 43 неосвещённых участка.

Почти пять миллионов цветов за одно лето

По данным Eco Almaty, этим летом в городе высадили 4,3 миллиона однолетних цветов и 580 тысяч роз. Для сравнения, год назад их было 2,7 миллиона и 125 тысяч соответственно.

Общая площадь цветочного оформления превысила 410 тысяч квадратных метров, увеличившись за год на 77%.

Больше всего цветов появилось на набережной реки Есентай, где озеленили 20 тысяч квадратных метров. Ещё 15 тысяч квадратных метров заняли цветочные композиции вдоль Сайранского водохранилища и более семи тысяч возле Halyk Arena.

В городе появились и необычные фигуры из живых растений. Среди них яблоко, медведь, снежный барс и павлин. Последний украсил набережную Есентая. Высота цветочной птицы составила 2,5 метра, а протяжённость композиции достигла 30 метров.

Ежедневно за растениями ухаживали более 400 специалистов с привлечением свыше 140 единиц техники.

Сейчас сезонные цветы убирают, а городские территории готовят к следующему сезону озеленения.

В Медеуском районе освещают 43 участка

Пока клумбы готовятся к зиме, в Медеуском районе продолжают устанавливать уличные фонари.

Работы охватывают 43 участка, где прежде не было освещения. По проекту предусмотрены 244 опоры, 303 светильника и более 8,3 километра линий электропередачи.

Часть участков уже освещена, на остальных работы продолжаются.

В перечень вошли территория вдоль реки Тексай между Кульджинским и Талгарским трактами, улица Шевченко, 28, улица Монтажник, 36, участок улицы Тополевой от Есенберлина до Орманова и лестница в микрорайоне Сулусай по улице Медеу, 11.

На улице Касыма Кайсенова, где раньше не было освещения, уже установили 21 опору и 23 светильника. Здесь проложили 900 метров провода и частично заменили существующую линию.

Работы направлены на повышение безопасности пешеходов и водителей в вечернее и ночное время.