«Миллионы уходят впустую»: Аймагамбетов назвал опасный дисбаланс в системе образования

В Мажилисе Асхат Аймагамбетов поднял еще ряд системных проблем в сфере высшего образования. По его словам, нынешняя политика приводит к чрезмерной подготовке специалистов, которые не соответствуют потребностям рынка труда, передает корреспондент BAQ.KZ.

В чем дисбаланс

Как отметил депутат, сегодня государство в основном регулирует распределение грантов, однако вопросам платного набора уделяется недостаточно внимания.

«Высшие учебные заведения продолжают принимать тысячи платных студентов по невостребованным и устаревшим специальностям. В результате дисбаланс только усиливается», - заявил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, граждане тратят миллионы на обучение по специальностям, которые в будущем могут оказаться невостребованными. Поэтому структуру приема необходимо регулировать более эффективно.

При этом депутат подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы административно закрывать все популярные направления. По его мнению, необходимы разумные механизмы регулирования.

Новые тренды рынка труда

Кроме того, Аймагамбетов обратил внимание на новые тренды рынка труда.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, к 2030 году 56% новых рабочих мест будут приходиться на профессии, требующие среднего и низкого уровня квалификации.

При этом сегодня специалистов с высшим образованием по отдельным направлениям готовят в 5–6 раз больше реального спроса.

В качестве примера депутат привел сферу IT.

«Сегодня только 31% выпускников IT-специальностей работают по профессии», - сказал он.

Еще одной важной проблемой депутат назвал актуальность профессиональных стандартов и образовательных программ.

«На бумаге система выглядит правильной: в стране действует около тысячи образовательных программ, 85% из них обновлены в соответствии с профессиональными стандартами. Однако проблема в самих стандартах», - отметил Аймагамбетов.

По его словам, многие из них основаны на старой модели и не учитывают влияние искусственного интеллекта.

«Профессиональные стандарты - это компас для университетов. Но если компас показывает неверное направление, куда мы придем?» - заявил депутат.

Он добавил, что в действующих стандартах не предусмотрены такие важные навыки, как работа с нейросетями и критический анализ их ответов.

В результате, по его словам, возникает парадокс: вуз может формально выполнить все требования и утвердить программу, но при этом выпускать специалистов с устаревшими навыками.

Аймагамбетов подчеркнул, что эта проблема касается не только сферы образования, но и работодателей, а также отраслевых министерств, поскольку именно они формируют профессиональные стандарты.

Таким образом, действующая система формально работает корректно, однако по содержанию пока не в полной мере отвечает требованиям новой экономики.