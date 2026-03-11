В Казахстане изучают возможность внедрения дополнительных мер для улучшения экологической ситуации в крупных городах. Речь, в частности, идет о регулировании движения автомобилей по четным и нечетным дням — по аналогии с практикой Пекина. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, в начале года группа специалистов министерства и независимых экспертов посетила Китай, чтобы изучить опыт этой страны в борьбе с загрязнением воздуха.

«В начале года я направил большую группу специалистов из числа работников министерства, а также экспертов в области экологии из общественных организаций в Китай. Вы знаете, что Китай за 10–15 лет достиг очень серьёзных и ощутимых результатов в экологическом оздоровлении. Там был принят целый ряд оперативных мер — газификация производства, перевод транспорта на газ или электричество. Одной из мер также является регулирование движения транспорта по чётным и нечётным дням», - рассказал Ерлан Нысанбаев.

Министр отметил, что подобные меры пока рассматриваются только на уровне предложений и могут применяться лишь в комплексе с другими экологическими решениями.

«Мы, по аналогии с Пекином, предложили принять правила охраны окружающей среды в городах. На сегодняшний день Алматы уже принял такие правила, где предусмотрены различные меры. Нужно понимать, что в Алматы, как таковой, крупной загрязняющей промышленности нет. Да, есть ТЭЦ-2, но её газификация завершается. В основном загрязнение связано с автотранспортом», - пояснил глава ведомства.

Он также привёл данные о количестве автомобилей в крупнейшем городе страны, подчеркнув, что именно транспорт оказывает значительную нагрузку на экологию.

«Сегодня в Алматы зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Плюс ежедневно фиксируется въезд примерно 400 тысяч машин. Если посмотреть на ситуацию шире, то практически весь пригород работает в Алматы: осуществляется перевозка пассажиров, активно работает такси. Поэтому меры по регулированию движения транспорта в комплексе с другими решениями могут способствовать улучшению экологической ситуации», - отметил Нысанбаев.

При этом министр подчеркнул, что возможные механизмы регулирования должны рассматриваться отдельно для каждого города с учетом его особенностей и транспортной нагрузки.