Минэкологии: Май в Казахстане будет теплее обычного
Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы
В мае температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы сообщил на заседании Правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает BAQ.KZ.
"Согласно прогнозу погоды в мае температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы.
По осадкам ситуация в целом стабильная: на большей части страны их количество ожидается около нормы", - сказал министр.
Он отметил, что меньше нормы осадки прогнозируются преимущественно в центральных и юго-западных регионах страны. Это большая часть Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, южные районы Костанайского, Актюбинского и Акмолинского регионов, а также Ұлытау и Кызылординская области.
"В целом погода в мае будет благоприятной для проведения посевных работ", - заключил министр.
Напомним, в Щучинске 11 мая выпал снег.
