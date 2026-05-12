Минэкологии: Май в Казахстане будет теплее обычного

В мае температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы сообщил на заседании Правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает BAQ.KZ.

"Согласно прогнозу погоды в мае температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. По осадкам ситуация в целом стабильная: на большей части страны их количество ожидается около нормы", - сказал министр.

Он отметил, что меньше нормы осадки прогнозируются преимущественно в центральных и юго-западных регионах страны. Это большая часть Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, южные районы Костанайского, Актюбинского и Акмолинского регионов, а также Ұлытау и Кызылординская области.

"В целом погода в мае будет благоприятной для проведения посевных работ", - заключил министр.

Напомним, в Щучинске 11 мая выпал снег.