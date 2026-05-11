Майский снегопад удивил жителей Щучинска

В Щучинске 11 мая выпал снег, что стало неожиданностью для местных жителей.

Сегодня 2026, 17:09
Необычное для этого времени года погодное явление активно обсуждают в социальных сетях. Горожане делятся фото и видео снегопада, сопровождая публикации шутливыми комментариями, передает BAQ.KZ.

«Сегодня просто 100-й день февраля», «Отличная погода! Я бы постояла под этим снегопадом!», «Это первый майский снег, осталось июньского дождаться — и потом лето», — пишут пользователи.

Отметим, что в последние дни в ряде регионов Казахстана наблюдается резкое похолодание, связанное с приходом холодных воздушных масс.

Напомним, «Казгидромет» предупредил о похолодании и заморозках в Казахстане.

 
 
 
 
 
