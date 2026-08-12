Крупногабаритные и сверхкрупногабаритные шины предложили резать прямо на рудниках, где их снимают с техники, чтобы не возить целиком на переработку, передает BAQ.KZ.

Такое предложение прозвучало на рабочем совещании ведомства с АО «Жасыл даму» и предприятиями, которые занимаются переработкой подобных отходов. Участники обсуждали, как наладить сбор, транспортировку и передачу накопленных шин переработчикам.

Речь идёт о покрышках карьерной техники, которые достигают трёх метров в диаметре и весят по несколько тонн, из-за чего перевозка обходится дороже самого материала. Предварительная резка уменьшает объём груза, снижает транспортные расходы и позволяет быстрее передать накопленное на переработку. По итогам совещания проработку предложений продолжат вместе с заинтересованными государственными органами.

С похожей проблемой сталкиваются горнодобывающие страны по всему миру, поскольку рудники обычно находятся за сотни километров от ближайшего завода. Шины в результате годами лежат рядом с карьерами, создавая риск пожара, который крайне сложно потушить.

Дальше всех в регулировании продвинулась Чили, где в 2021 году приняли декрет в рамках закона о расширенной ответственности производителя и впервые в Америке распространили требования на карьерные шины. Документ разделил покрышки на категории, отнеся к горнорудным те, у которых посадочный диаметр составляет 45, 49, 51 дюйм и от 57 дюймов и выше.

Обязательства там начали действовать с 2023 года и растут поэтапно, а к 2030 году импортёры должны обеспечить переработку 90% обычных шин и всех, что используются в горнодобыче. За невыполнение предусмотрены штрафы природоохранного надзора.

На старте реформы в Чили перерабатывали лишь 17% отработанных шин, остальное во многом уходило на нелегальные свалки. Сейчас, по данным Палаты шинной промышленности страны, мощности обрабатывают более 12 тысяч тонн горнорудных шин в год, а к 2030 году показатель придётся довести примерно до 50 тысяч тонн.