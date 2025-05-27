Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев на расширенном заседании Комитета Мажилиса по аграрным вопросам представил обновленные данные по численности сайгаков и обозначил подходы, которые министерство предлагает для решения острой проблемы потравы сельхозугодий, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным вице-министра, численность сайгаков в Казахстане за последние два десятилетия выросла более чем в 130 раз – с 21 тыс. особей в 2003 году до 2,8 млн в 2024-м. При этом, по предварительным итогам весеннего учета текущего года, популяция приблизилась к 4 миллионам особей, что значительно превышает советский максимум.

"Это результат системных мер по охране и мониторингу вида. Но дальнейший рост численности несёт серьёзные вызовы аграриям и требует новых управленческих решений", – отметил Нуркен Шарбиев.

Для поддержки фермеров в регионах массового обитания сайгаков в 2024 году созданы оперативные штабы. Они работают в семи областях. В их состав входят представители акиматов, Минэкологии, сельхозуправлений, ветеринарных и природоохранных ведомств.

"Сегодня задействовано 568 человек и 261 единица техники. Это в 3-4 раза больше, чем годом ранее. Однако уже ясно, что этих ресурсов недостаточно, особенно с прогнозируемым ростом численности до 5 миллионов особей в 2025 году", – подчеркнул вице-министр.

По его словам, только по Волго-Уральской популяции требуется дополнительно 20 мобильных групп, по Бетпакдалинской – ещё 46. Это значит – не хватает минимум 200 человек и 75 единиц техники.

В долгосрочной перспективе, по мнению Шарбиева, необходимо внедрение системы устойчивого использования популяции сайгаков. Научные исследования показывают, что без вреда для вида возможно изъятие до 20% популяции при условии, что общее количество животных не опустится ниже 1 миллиона.

"Такой подход поддерживают международные эксперты, включая Международного союза охраны природы. Это создаст прозрачный механизм регулирования, снизит давление на фермеров и предотвратит нелегальный оборот продукции", – заявил Шарбиев.

По его словам, доходы от легального оборота могут быть направлены на охрану природы, поддержку сельхозпроизводителей и развитие аграрных регионов.

Министерство рассчитывает, что внедрение устойчивых механизмов позволит сбалансировать интересы фермеров и экологов, и выйти из конфликта, который обострился на фоне беспрецедентного роста популяции.