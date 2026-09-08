Минэкологии призвало ТШО строго соблюдать экологические нормы

Министерство экологии и природных ресурсов обсудило с «Тенгизшевройлом» меры по снижению воздействия производства на окружающую среду и соблюдение экологического законодательства. Встречу министр Алибек Куантыров провел с генеральным директором ТШО Уильямом Лакоби, передает BAQ.KZ.

Стороны рассмотрели меры по снижению воздействия на окружающую среду, рациональному использованию ресурсов и внедрению новых технологий.

Лакоби рассказал о новых стандартах эксплуатации и технологиях, которые компания внедряет для сокращения выбросов и интенсивности эмиссий при производственных операциях.

Куантыров отметил, что ТШО как один из крупных недропользователей страны должен показывать пример другим предприятиям в вопросах охраны окружающей среды и взаимодействия с Правительством.

В завершение встречи министр отдельно акцентировал внимание на строгом соблюдении требований экологического законодательства Казахстана.

Конкретные показатели по сокращению выбросов, сроки реализации новых мер и объем вложений по итогам встречи не назывались.