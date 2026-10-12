В нацпарке «Бурабай» в Акмолинской области потушили лесной пожар

11 октября в нацпарке «Бурабай» в Акмолинской области загорелся лес. Огонь пришел со степи и перекинулся на земли лесного фонда, но очаг заметили вовремя. Пожар быстро локализовали и полностью потушили.

Это был единственный лесной пожар в Казахстане за тот день.

Сигнал о возгорании передали без задержек, поэтому пожарные силы успели прибыть на место вовремя. Огонь тушили сотрудники государственных лесных учреждений и авиадесантные подразделения РГКП «Казавиалесоохрана».

Позже в Министерстве экологии и природных ресурсов уточнили, что в первых сведениях о происшествии была допущена техническая ошибка, и скорректировали информацию о пожаре.

Пожароопасный период в стране еще не закончился. В министерстве просят строго соблюдать требования пожарной безопасности.