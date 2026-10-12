В нацпарке «Бурабай» в Акмолинской области потушили лесной пожар
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
11 октября в нацпарке «Бурабай» в Акмолинской области загорелся лес. Огонь пришел со степи и перекинулся на земли лесного фонда, но очаг заметили вовремя. Пожар быстро локализовали и полностью потушили.
Это был единственный лесной пожар в Казахстане за тот день.
Сигнал о возгорании передали без задержек, поэтому пожарные силы успели прибыть на место вовремя. Огонь тушили сотрудники государственных лесных учреждений и авиадесантные подразделения РГКП «Казавиалесоохрана».
Позже в Министерстве экологии и природных ресурсов уточнили, что в первых сведениях о происшествии была допущена техническая ошибка, и скорректировали информацию о пожаре.
Пожароопасный период в стране еще не закончился. В министерстве просят строго соблюдать требования пожарной безопасности.
Самое читаемое
- Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- Девять человек, включая двоих детей, погибли при стрельбе в США
- После концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте за медпомощью обратились восемь человек
- Организатора концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте поместили в изолятор временного содержания
- Три человека получили ножевые ранения при нападении в школе в Варшаве