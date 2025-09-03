Министерство энергетики Казахстана выступило с разъяснением после сообщений ряда СМИ о росте нефтедобычи в августе, передает BAQ.KZ. Ведомство заявило, что данные не соответствуют действительности.

По информации министерства, в августе 2025 года добыча нефти в стране составила 1,712 млн баррелей в сутки. Это на 48 тыс. баррелей меньше, чем месяцем ранее.

Министерство категорически опровергает заявления некоторых СМИ о том, что уровень добычи нефти в стране увеличился в августе по сравнению с предыдущим месяцем, — подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, августовская динамика показывает снижение, а не рост, как утверждалось в публикациях.