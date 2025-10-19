Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию, связанную с аварией на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, произошедшей 19 октября 2025 года в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на ПАО "Газпром", в связи с инцидентом завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

Информация о масштабах повреждений и сроках восстановления работы предприятия российской стороной пока не предоставлена.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что газоснабжение Казахстана не пострадало:

"Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений", — говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями.

"Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действиях будет сообщено дополнительно", — отметили в Минэнерго.

Казахстанская сторона находится в постоянном взаимодействии с российскими партнерами и операторами месторождения, контролируя развитие ситуации.