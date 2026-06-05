Минэнерго Казахстана не раскрыло прогнозный баланс газа на фоне строительства новых ПГУ

Министерство энергетики РК ответило на запрос BAQ.kz о балансе товарного газа в стране. В ведомстве привели итоговые цифры за 2025 год, и заявили, что импорт нужен только как резерв, но прогнозный баланс до 2035 года предоставлять не стали.

В Минэнерго сообщили, что с учётом рисков дефицита газа в отопительный период ежегодно готовится план «оптимизации» потребления для крупных предприятий.

«Принимая во внимание потенциальные риски возникновения дефицита из-за ограничений поставок товарного газа на внутренний рынок со стороны производителей в отопительный период, Министерство ежегодно формирует план оптимизации потребления газа крупными предприятиями на предстоящий год», –сообщил вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Акбаров в ответе на запрос редакции.

При этом по закону «О газе и газоснабжении» приоритет имеет внутренний рынок, а оценку экономических последствий дефицита министерство, по словам Акбарова, проводит совместно с национальным оператором «QazaqGaz».

Баланс товарного газа за 2025 год

В министерстве привели итоговые показатели по газу за 2025 год:

Выработка товарного газа газоперерабатывающими мощностями РК – 27,47 млрд м³.

Внутреннее потребление при текущем уровне – 21,6 млрд м³ в год.

Экспорт – 5 млрд м³.

Закачка обратно в пласт –33,5 млрд м³.

Сжигание – 0,3 млрд м³.

Остаток после поставок на внутренний рынок, как указано в ответе, идёт на собственные нужды.

По этим данным видно, что объём закачки газа обратно в пласт (33,5 млрд м³) превышает объём выработанного товарного газа (27,47 млрд м³).

Импорт – только при остановках производителей

Закупать газ за рубежом для покрытия спроса министерство не планирует. По его данным, собственных ресурсов товарного газа достаточно для внутреннего рынка.

«В настоящее время при текущем уровне потребления газа (21,6 млрд м³/год) имеющиеся ресурсы товарного газа обеспечивают нужды внутреннего рынка страны», – отметил вице-министр Ерлан Акбаров.

Поставки из России в рамках договора между «Газпромом» и «QazaqGaz», как пояснил вице-министр, включаются только при сокращении ресурсов из-за внеплановых остановок одного из крупных производителей товарного газа на территории Казахстана.

Прогноз до 2035 года не предоставлен

Семь из одиннадцати вопросов редакции министерство объединило в один ответ и конкретных данных по ним не привело. Это вопросы о прогнозном балансе газа на 2025, 2030 и 2035 годы, потреблении новых парогазовых установок (ПГУ), анализе риска дефицита, источниках покрытия растущего спроса, обеспеченности северных и центральных регионов зимой, прогнозе тарифов до 2030 года и предоставлении профильных аналитических материалов.

«Министерством проводится работа по актуализации республиканского прогнозного баланса газа до 2040 года в разрезе регионов страны. В этой связи прогнозные показатели требуют уточнения», – указано в ответе.

В блоке о возможном дефиците редакция спрашивала, сравнивало ли Минэнерго ситуацию в газовой отрасли Казахстана с Узбекистаном, столкнувшимся с внутренним дефицитом газа. На эту часть вопроса ответа также мы не получили.