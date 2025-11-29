Министерство энергетики Казахстана опубликовало официальный комментарий после ЧП в акватории порта Новороссийск, где утром 29 ноября объекты Каспийского Трубопроводного Консорциума подверглись атаке безэкипажных плавсредств, передает BAQ.KZ. По данным ведомства, в 06:06 по времени Астаны было серьёзно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2. Агрегат полностью выведен из строя и сможет вернуться к работе только после проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

Минэнерго заявило, что силовые атаки на гражданские объекты критической инфраструктуры "недопустимы", подчёркивая, что трубопроводная система КТК является международным энергетическим проектом.

Любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан, — говорится в заявлении ведомства.

Чтобы минимизировать последствия и сохранить стабильные объёмы добычи на крупных месторождениях, министерство в экстренном порядке активировало план перенаправления экспортных потоков на альтернативные маршруты. Ведомство добавило, что ситуация находится на особом контроле Правительства Казахстана.

Напомним, об атаке беспилотных катеров на морской терминал КТК стало известно сегодня днем. В результате ЧП дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 стала невозможна.