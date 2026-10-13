Минэнерго Казахстана прокомментировало аварию на газопроводе в России

Поставки российского газа в Казахстан и транзит через территорию страны в Узбекистан продолжаются в плановых объёмах. Об этом заявила советник министра энергетики — официальный представитель ведомства Асель Серикпаева. По её словам, поставки осуществляются в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками. Отклонений в работе газотранспортной системы Казахстана не зафиксировано.

Указанный инцидент не оказывает влияния на газоснабжение потребителей Республики Казахстан, — сообщила Серикпаева.

Она также отметила, что запросов от ПАО «Газпром» на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам не поступало. Ранее на участке магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» в Пензенской области России произошёл взрыв, после которого началось факельное горение газа.

По информации российских экстренных служб, причиной стало нарушение технологического процесса.