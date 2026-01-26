В Казахстане стартовало планирование масштабной ремонтной кампании котельных и тепловых сетей для подготовки к следующему отопительному сезону. Главная цель Минэнерго – продолжить планомерное снижение износа инфраструктуры, который по итогам прошлого года удалось сократить с 52% до 50%, передает BAQ.KZ.

В рамках реализации нацпроекта по модернизации ЖКХ Комитет госэнергонадзора уже заслушал отчеты и планы 33 предприятий из 11 регионов страны. По итогам предварительных слушаний Минэнерго определило приоритетные задачи для каждого энергопредприятия. Территориальные департаменты взяли под особый контроль исполнение графиков ремонта в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и других областях, чтобы исключить срывы в предстоящий осенне-зимний период.

Особое внимание уделяется выполнению поручения по снижению уровня изношенности теплосетей до 42% к 2029 году. Для достижения этой планки в 2025 году уже было реконструировано 323 км сетей, что позволило улучшить показатели надежности теплоснабжения.