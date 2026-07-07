Минэнерго напомнило об ограничениях на въезд за топливом в приграничных районах
В ведомстве заявили, что запасы ГСМ сформированы, а дефицита на внутреннем рынке нет.
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В Министерстве энергетики Казахстана напомнили, что для предотвращения вывоза топлива через приграничные регионы действует ограничение на частоту въезда автомобилей в страну, передает BAQ.KZ.
Как сообщил на брифинге в Правительстве вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, действующий приказ запрещает пересекать границу с целью заправки чаще одного раза.
"На сегодняшний день существует приказ, который запрещает заезд более одного раза на территорию нашей страны. Это касается всех наших приграничных зон", – сказал он.
В Минэнерго также подчеркнули, что ситуация на российских нефтеперерабатывающих заводах не оказывает влияния на работу отечественных предприятий.
По словам вице-министра, в Казахстане сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, поэтому рисков дефицита топлива для населения нет.
"На сегодня сформирован необходимый запас ГСМ. Какого-либо дефицита для населения не наблюдаем", – отметил Кайырхан Туткышбаев.
Какие еще меры приняты
Напомним, 4 июля Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке ГСМ. По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, с начала года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки вывоза нефтепродуктов общим объемом свыше 40 тыс. литров. В целом, в рамках Дорожной карты по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов осуществляется усиленный контроль на приграничных зонах. Увеличен штат сотрудников для оперативного проведения углубленных проверочных мероприятий.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов доложил о работе мобильных групп. Патрулирование осуществляется в круглосуточном режиме, в рамках системы управления рисками проверяются автоцистерны и бензовозы на приграничных трассах. За последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза ГСМ более 3 тонн в дополнительных баках и канистрах. Кроме того, проверено 18 специализированных транспортных средств предназначенных для перевозки ГСМ, по 1 из них с нефтепродуктами на 34 тонны произведен отбор проб и образцов для экспертизы. На текущий момент органами государственных доходов анализируется деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мини НПЗ, где зафиксировано аномальное увеличение объемов услуг. По данным субъектам будут проведены соответствующие проверки.
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