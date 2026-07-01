Минэнерго Казахстана назвало условие поставок бензина в Россию

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало сообщения о возможных поставках автомобильного топлива в Россию, заявив, что экспорт возможен только при соблюдении ключевого условия — после полного обеспечения внутреннего рынка страны. В ведомстве сообщили, что в случае официального обращения российской стороны Казахстан готов рассмотреть вопрос реализации горюче-смазочных материалов, однако речь идет исключительно о коммерческих поставках.

В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях, — сообщили в Минэнерго.

При этом в министерстве подчеркнули, что любые международные соглашения и коммерческие контракты могут заключаться только при наличии свободных объемов топлива. Главным приоритетом для Казахстана остается обеспечение собственного рынка.

Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана, — говорится в комментарии министерства.

Заявление ведомства последовало после публикации Reuters, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что Казахстан может поставить в Россию около 50 тысяч тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95 в июле и августе. По данным агентства, переговоры между сторонами продолжаются, однако окончательных договоренностей пока нет.