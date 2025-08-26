В Казахстане завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В Министерстве энергетики уверяют, что повторения сбоев, зафиксированных в прошлые годы, не будет. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ.

По его словам, региональные ТЭЦ находятся в стадии плановых ремонтов.

"Мы отмечаем, что на отдельных станциях есть продление ремонтов или задержка ввода резервного оборудования. Но работа по их готовности ведется в ежедневном режиме. Поэтому оснований ожидать повторения ситуаций прошлых лет нет", - подчеркнул он.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов напомнил, что в 2022 году на отдельных станциях возникали перебои из-за затянувшихся ремонтов и технических неисправностей. В их числе Степногорская ТЭЦ и ГРЭС Топар в Карагандинской области. Сейчас, по его словам, эти объекты находятся под особым контролем, обеспечены финансированием, и большая часть необходимых работ уже завершена.