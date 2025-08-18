Министерство энергетики Казахстана заявило, что распространяемая в социальных сетях информация о возможных ограничениях подачи электроэнергии в южных регионах республики не соответствует действительности, передает BAQ.KZ. В ведомстве подчеркнули, что электроснабжение населения и предприятий осуществляется в штатном режиме.

Ситуация с электроснабжением в южных областях полностью стабильная. Единая энергосистема страны функционирует без сбоев, все потребности населения и промышленности покрываются в полном объеме, — сообщили в Минэнерго.

Там также отметили, что баланс производства и потребления электроэнергии находится под постоянным контролем, а все генерирующие и передающие компании работают по утвержденным графикам.

Министерство призвало СМИ, блогеров и администраторов онлайн-сообществ ответственно подходить к распространению информации и использовать только официальные данные, чтобы избежать введения граждан в заблуждение.