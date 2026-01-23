В 2026 году в Казахстане планируется газифицировать 10 населённых пунктов и обеспечить природным газом более 32,3 тыс. человек. На развитие газотранспортной системы из республиканского бюджета предусмотрено 27,3 млрд тенге, из которых 15 млрд тенге направят непосредственно на газификацию сёл. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан в ответ на официальный запрос.

Какие населённые пункты будут газифицированы

Как сообщили в Министерстве энергетики, в 2026 году планируется газифицировать 10 населённых пунктов.

В частности, газификация предусмотрена в посёлке Жабасак Актюбинской области, населённых пунктах Айдарлы, Бирлик и Биназар Мойынкумского района Жамбылской области, посёлке Кушмурун Костанайской области, а также в Туркестанской области – населённых пунктах Достык, Коралас, Кенсай, Костерек и Жартытобе.

По данным министерства, по итогам 2026 года газом планируется обеспечить более 32 тысяч человек.

Переходящие и новые проекты

Всего в 2026 году в сфере газификации планируется реализация 40 проектов, из которых часть была начата ранее.

"В 2026 году реализуется 40 проектов, из них 8 проектов являются продолжающими и 32 проекта – новыми", – сообщили в ведомстве.

К переходящим проектам относятся газификация населённых пунктов Айдарлы, Бирлик и Биназар в Жамбылской области, газификация города Караганды, проекты в области Ұлытау, включая газоснабжение посёлка Атасу Жанааркинского района, посёлка Жайрем и города Каражал, а также газификация посёлка Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области.

Новые проекты охватывают ряд сельских населённых пунктов в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жетісу и Туркестанской областях. В Министерстве отмечают, что речь идёт как о строительстве внутрипоселковых сетей, так и о подводящих газопроводах высокого давления.

Финансирование газификации

Финансирование программ газификации в 2026 году предусмотрено за счёт средств республиканского бюджета.

"На 2026 год из средств республиканского бюджета для развития газотранспортной системы предусмотрено 27 269 113 тыс. тенге", – сообщили в Министерстве энергетики.

При этом непосредственно на газификацию населённых пунктов без учёта городов и магистральных газопроводов запланировано 15 млрд тенге.

"На 2026 год для газификации населенных пунктов предусмотрено 15 002 978 тыс. тенге", – уточнили в ведомстве.

Наибольшие объёмы финансирования предусмотрены для Жамбылской области, области Ұлытау и Кызылординской области. Средства также направят в Актюбинскую, Костанайскую, Туркестанскую области и область Жетісу.

Есть ли риски срыва сроков

В Министерстве энергетики подчёркивают, что на данный момент рисков переноса сроков реализации проектов газификации не зафиксировано.

"Рисков по реализации проектов на 2026 год не имеется", – сообщили в ведомстве.

Несмотря на относительно ограниченное число населённых пунктов, включённых в программу 2026 года, проекты газификации остаются социально значимыми для регионов. Подведение газа снижает расходы домохозяйств, повышает уровень комфорта и создаёт условия для экономического развития сельских территорий.

При этом структура программы показывает, что государство продолжает поэтапный подход к расширению газовой инфраструктуры, сочетая точечную газификацию с реализацией более крупных региональных проектов, рассчитанных на несколько лет.