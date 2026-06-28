Минэнерго ответило на жалобы из-за очередей за автогазом в Мангистау
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Министерство энергетики Казахстана выступило с официальным заявлением после сообщений о длинных очередях на автогазозаправочных станциях в Мангистауской и Атырауской областях. В ведомстве подчеркнули, что дефицита сжиженного нефтяного газа в регионах нет, а поставки осуществляются в объемах, превышающих заявленную потребность.
В министерстве сообщили, что для Мангистауской области, где ранее автомобилисты жаловались на очереди на АГЗС, в июне было выделено 19,5 тысячи тонн сжиженного нефтяного газа при заявленной потребности в 18 тысяч тонн. Дополнительные 1,5 тысячи тонн направили из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз» специально для покрытия возросшего спроса. По данным ведомства, этих объемов достаточно как для местного автотранспорта, так и для автомобилей, следующих транзитом через регион. Отгрузка топлива продолжается ежедневно.
Отдельно в Минэнерго прокомментировали ситуацию в Атырауской области. Несмотря на плановую остановку Атырауского нефтеперерабатывающего завода на профилактический ремонт, регион заранее обеспечили дополнительными объемами топлива. При расчетной потребности в 9 тысяч тонн область получила свыше 11,6 тысячи тонн сжиженного газа. В министерстве отметили, что резерв более чем в 2,5 тысячи тонн позволяет полностью покрыть потребности автовладельцев на время ремонта НПЗ.
Ведомство также опровергло распространяющиеся в информационном пространстве сообщения о том, что локальные перебои могут быть связаны со снижением добычи на месторождении Карачаганак. В Минэнерго подчеркнули, что плановые работы на месторождении не оказывают влияния на внутренний рынок, а поставки горюче-смазочных материалов осуществляются в штатном режиме.
В министерстве заверили, что ситуация с обеспечением западных регионов сжиженным нефтяным газом находится на постоянном контроле. Мониторинг поставок ведется совместно с местными исполнительными органами, а при необходимости объемы топлива оперативно корректируются с учетом спроса.
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