Вопрос о возможной покупке активов "Лукойла" в Казахстане находится в проработке с участием Министерства иностранных дел, передает BAQ.KZ.

"На самом деле этот вопрос сейчас прорабатывает внешнеполитическое ведомство. Пока говорить рано, поскольку это довольно новая новость, которая только недавно появилась. Министерство энергетики совместно с внешнеполитическим ведомством ведет плотную работу, думаю, в ближайшее время появятся новости", - сказал Санжар Жаркешов на брифинге в Правительстве.

Журналисты поинтересовались, ведутся ли прямые переговоры с компанией "Лукойл", либо работа пока ограничивается внутренними консультациями между госорганами.

"Внутри госорганов - Министерство энергетики и МИД работают со своими коллегами в государственных структурах других стран," - добавил он.