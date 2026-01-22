Минэнерго прокомментировало ситуацию на объектах ТОО "Тенгизшевройл"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Минэнерго сообщили, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия, передает BAQ.KZ.
– По поручению Министра энергетики РК Ерлана Аккенженова вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев находится непосредственно на месторождении Тенгиз для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором. В состав комиссии вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, Управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл", – отметили в ведомстве.
Касательно временной приостановки добычи в Минэнерго подчеркнули, что данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.
– В настоящее время комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии. Ситуация находится на контроле Министерства, – отметили в Минэнерго.
Самое читаемое
- 22 погибших: В Индии продолжается охота на агрессивного дикого слона
- Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на ЧМ в Стамбуле
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ
- Оскорбления казахов и кыргызов: суд Санкт-Петербурга займётся делом экс-супруги Бивола
- Новый Налоговый кодекс пересмотрят? Экономист объяснил сроки и риски