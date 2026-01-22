В Минэнерго сообщили, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия, передает BAQ.KZ.

– По поручению Министра энергетики РК Ерлана Аккенженова вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев находится непосредственно на месторождении Тенгиз для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором. В состав комиссии вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, Управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл", – отметили в ведомстве.

Касательно временной приостановки добычи в Минэнерго подчеркнули, что данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.

– В настоящее время комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии. Ситуация находится на контроле Министерства, – отметили в Минэнерго.