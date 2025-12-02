Минэнерго прокомментировало сообщения о росте цен на АИ-92
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало распространяемые в соцсетях и ряде СМИ сведения о росте розничных цен на бензин АИ-92, передает BAQ.KZ.
По данным министерства, в стране продолжает действовать мораторий на повышение стоимости ГСМ. Цена бензина АИ-92 и дизельного топлива остаётся на уровне, зафиксированном 16 октября 2025 года.
"Информационные сервисы и цифровые карты не могут служить основанием для изменения цен. Если на конкретной АЗС зафиксировано превышение установленного уровня, уполномоченные органы разберут каждую ситуацию индивидуально", — отметили в ведомстве.
В Минэнерго добавили, что совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и региональными штабами осуществляется постоянный мониторинг рынка. В случае выявления необоснованного повышения стоимости будут приняты меры в отношении нарушителей.
Граждан, столкнувшихся с завышенными ценами на топливо, призывают обращаться по телефонам call-центра: +7 (701) 855 02 48, +7 (7172) 57 44 81.
